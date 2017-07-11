Уже восемь фигурантов: коррупция в департаменте экономразвития Югры

Ханты-Мансийск, , 09:34 — REGNUM В Югре задержаны ещё два фигуранта по громкому уголовному делу о коррупции в департаменте экономического развития правительства ХМАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управлении СКР.

«Задержание еще двух фигурантов по ранее озвученным уголовным делам произошло на прошлой неделе, — пояснила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СКР по ХМАО Алина Никифорова. — Судом была избрана мера пресечения — домашний арест».

Следствие ведёт отдел по расследованию особо важных дел окружного управления СКР. Сотрудникам департамента экономразвития вменяют подпункты «а» и «в» части 5 ст. 290 УК РФ («Получение взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Напомним, о возможном мздоимстве троих сотрудников отдела лицензионного контроля данного ведомства стало известно в сентябре 2016 года. Изначально речь шла о том, что чиновники в период с июня по сентябрь получили вознаграждение на общую сумму 500 тыс. рублей. Деньги принадлежали представителю одной из коммерческих фирм Ханты-Мансийска за изготовление лицензии. Передавал их посредник, которого задержали 1 сентября.

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Также на тот момент чиновников подозревали в том, что они получили от представителей некоторых фирм Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района взятки на сумму 350 тыс. рублей. Сотрудники департамента были помещены в СИЗО.

В декабре 2016 года управление СКР сообщило об 11 известных следствию случаях взяточничества на общую сумму 3 млн 200 тыс. рублей. К числу обвинений некоторым фигурантам добавили служебный подлог.

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А в начале апреля 2017 года СКР доложил общественности о новых выявленных эпизодах. На тот момент в производстве находилось шесть дел о взятках на общую сумму более 6 млн рублей. Теперь сумма взяток выросла до 8 млн рублей.

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Сейчас следствию известно, что в разные периоды 2014, 2015 и 2016 годов сотрудники отдела лицензионного контроля получали от разных фирм незаконные денежные вознаграждения. Взамен от них ожидали оформления лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов и укрывательства нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок.

Все уголовные дела соединены в одно производство. Всего в них фигурируют уже семеро сотрудников департамента экономического развития, а также житель Ханты-Мансийска, выступавший в роли посредника.

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