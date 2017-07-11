Вице-премьер Северной Осетии задержан за создание преступного сообщества

Владикавказ, , 08:55 — REGNUM Бывшего заместителя председателя правительства Северной Осетии подозревают в организации преступного сообщества, члены которого незаконно продали один из заводов республики. Сумма аферы составила около 300 млн рублей. В МВД региона ИА REGNUM сообщили о том, что премьер-министр и два его сообщника помещены под домашний арест.

Речь идет о Валентине Базрове, пишет «Ossetia News». Проданное предприятие — завод «Разряд» во Владикавказе. Базров курировал в кабинете министров промышленность, транспорт, строительство и дорожное хозяйство. Ранее занимал должность министра промышленности и предпринимательства в регионе.

Как установило следствие, под руководством вице-премьера работали три преступные группы, которым отводились определенные роли на каждом этапе продажи завода и его территорий.

Вначале было произведено незаконное отчуждение производственных помещений и земельных участков завода, после чего по заниженной цене все имущество было продано аффилированным коммерческим фирмам.

В отношении лидера и участников сообщества возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», сообщили в МВД по региону.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении Валерия Базрова было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере». Он был помещен под домашний арест в марте 2017 года.

Уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено по факту преступления, совершенного еще в 2006 году, когда Базров был министром.

Как полагало следствие, он вместе с назначенным им директором завода и руководителем еще одной подконтрольной организации разработали схему противоправного завладения производственными помещениями и земельными участками, принадлежавшими заводу. Были созданы искусственные задолженности у предприятия, занижена фактическая стоимость производственных помещений и земельных участков на момент выкупа. В итоге при продаже завод стал стоить на 60 млн рублей дешевле, чем на самом деле.