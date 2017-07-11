Во Внуково экстренно приземлился самолет с отказавшим двигателем — СМИ

Москва, , 08:55 — REGNUM В аэропорту Внуково произвел экстренную посадку самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Сургута, сообщают «Вести».

По предварительным данным, экипаж принял решение о посадке из-за отказавшего двигателя. Лайнер «дотянул» до аэропорта назначения и благополучно приземлился.

Пострадавших нет, посадка прошла без внештатных ситуаций.

Сколько человек находилось на борту пассажирского Boeing, не уточняется.

Читайте также: В Вашингтоне задерживаются рейсы из-за задымления в диспетчерском центре