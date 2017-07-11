Вторник, 11 Июля 2017 года
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Во Внуково экстренно приземлился самолет с отказавшим двигателем — СМИ

Происшествия

Пострадавших нет, посадка прошла без внештатных ситуаций

Москва, 11 июля 2017, 08:55 — REGNUM  В аэропорту Внуково произвел экстренную посадку самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Сургута, сообщают «Вести».

По предварительным данным, экипаж принял решение о посадке из-за отказавшего двигателя. Лайнер «дотянул» до аэропорта назначения и благополучно приземлился.

Пострадавших нет, посадка прошла без внештатных ситуаций.

Сколько человек находилось на борту пассажирского Boeing, не уточняется.

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Авиапроисшествия