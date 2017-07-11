Гражданин Казахстана осужден за оптовую торговлю марихуаной на Алтае

Барнаул, , 09:14 — REGNUM Гражданин Республики Казахстан Сергей Бенюх, уличенный в сбыте крупной партии марихуаны на Алтае, проведет в колонии строгого режима 11 лет. Приговор наркоторговцу, вынесенный Тальменским районным судом Алтайского края, оставлен без изменения. Подробности уголовного дела корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Информацию о планируемой поставке на территорию региона крупной партии наркотических средств оперативники получили осенью 2016 года. Сергею Бенюху предстояло найти в Алтайском крае потенциального покупателя, а после получения сведений о месте закладки наркотиков, осуществить их сбыт за вознаграждение.

В итоге, наркодилер рассчитывал сбыть партию весом более 49 килограмм за 20 тысяч долларов, а спрятана она была в лесной местности Тальменского района Алтайского края. К оперативно-разведывательному мероприятию «Проверочная закупка» подключились оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Для ее осуществления использовали дубликаты денежных знаков, а задержание торговца произвели после погрузки наркотиков в машину «покупателя» и «расчета» за товар.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крупную аферу алтайским чекистам удалось раскрыть и в случае с вывозом из России ворованных автомобилей. В марте-апреле 2016 года за люксовые иномарки «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус 570» покупатели рассчитались пятью килограммами героина стоимостью свыше 6 млн рублей.

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