В Вашингтоне задерживаются рейсы из-за задымления в диспетчерском центре

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM В Вашингтоне (США) задержаны несколько авиарейсов из-за задымления, в диспетчерском центре управления воздушным движением, пишет The Washington post.

По данным издания, около 18:00 по местному времени (1:00) мск произошло задымление. Его причиной стали строительные работы.

К диспетчерскому центру прибыли пожарные, сотрудников центра эвакуировали. Задержано несколько рейсов в трех аэропортах в районе Вашингтона.

В среднем задержка составила один час.

Также Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) сообщило, что из-за аналогичного задымления эвакуирован центр управления воздушным движением в Лизбурге (штат Вирджиния).

Подробности инцидентов устанавливаются.