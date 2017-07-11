В Вашингтоне задерживаются рейсы из-за задымления в диспетчерском центре

Вашингтон, 11 июля 2017, 08:46 — REGNUM В Вашингтоне (США) задержаны несколько авиарейсов из-за задымления, в диспетчерском центре управления воздушным движением, пишет The Washington post.
По данным издания, около 18:00 по местному времени (1:00) мск произошло задымление. Его причиной стали строительные работы.
К диспетчерскому центру прибыли пожарные, сотрудников центра эвакуировали. Задержано несколько рейсов в трех аэропортах в районе Вашингтона.
В среднем задержка составила один час.
Также Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) сообщило, что из-за аналогичного задымления эвакуирован центр управления воздушным движением в Лизбурге (штат Вирджиния).
Подробности инцидентов устанавливаются.