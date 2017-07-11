Нападение на паломников в Кашмире: Число жертв возросло до семи

Нью-Дели, , 08:29 — REGNUM По меньшей мере, семь индуистских паломников погибли в индийской части штата Кашмир в результате нападения боевиков. Полиция подозревает, что преступниками могли оказаться мусульманские боевики, пишет 11 июля Die Zeit.

Среди погибших — пять женщин и двое мужчин, еще 14 человек ранены. Всего в автобусе находилось около 50 человек.

Представитель полиции Мунир Ахмад Хан сообщает, что паломники были убиты во время перестрелки боевиков и полиции.

Индуисты возвращались с ежегодного 40-дневного паломничества в Амарнатхе, где, согласно мифологии, бог Шива объяснял тайну жизни своей супруге Парвати.

Сепаратисты в Кашмире осудили нападение боевиков. Премьер-министр Индии Наренда Моди также осудил атаку и написал на своей странице в Twitter, что «мыслями находится с раненными и родственниками погибших».

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