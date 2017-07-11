В Югре вновь утонул ребёнок

Ханты-Мансийск, , 07:58 — REGNUM В Югре отца, который не спас утонувшего сына, обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 6 июля в Октябрьском районе ХМАО на реке Карымкарская. В этот день 15-летний подросток вместе с отцом отправился на лодке проверить рыболовные сети. На обратном пути сын сел на край лодки. При резком повороте судна ребенка выбросило за борт. Несмотря на попытки отца вытащить его из воды, мальчик утонул. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи отмечают, что перед плаванием отец подростка не проверил оснащение лодки спасательными средствами. Не обеспечил безопасность сына: мальчик должен был надеть спасательный жилет. Кроме того, видя ребенка в опасном положении, допустил во время управления судном резкий маневр. Навигационные и гидрометеорологические условия перед плаванием не учитывались.

Отметим, что в Югре это уже второй за лето 2017 года случай гибели ребёнка на воде во время плавания на лодке. Управление СКР по ХМАО возбудило уголовное дело по факту смерти 12 мая трехлетней девочки в результате опрокидывания лодки на протоке реки Тромъёган.

Семья из трех человек, в том числе малолетний ребенок, возвращались в Сургут на моторной лодке «Казанка 5М4», которой управлял их знакомый. Когда мужчина отвлекся от управления судном, лодка едва не столкнулась с берегом, и рулевому пришлось резко ее развернуть. Казанка опрокинулась. Ребенок выпал, и спасти его не удалось. Как выяснилось, мотор судна не отвечал требованиям Госинспекции по маломерным судам МЧС. Также не были учтены метеорологические условия — в трагический день был сильный ветер и волны. А взрослые не обеспечили безопасность ребенка — на погибшем ребенке не было спасательного жилета.

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