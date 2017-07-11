В Оренбурге снова горел комбикормовый завод

Оренбург, , 07:55 — REGNUM В Оренбурге ночью 11 июля произошёл пожар на территории комбикормового завода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 59 человек и 25 единиц техники. Огонь повредил цех по производству комбикорма на общей площади 30 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. Дознаватель утром 11 июля приступил к осмотру места происшествия.

Стоит отметить, что за месяц это уже второй пожар на заводе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля сгорела 1 тыс. квадратных метров неэксплуатируемого здания. Из-за пожара в районе улиц Невельской, Цвиллинга и Попова было отмечено плотное задымление. Причина возгорания до сих пор выясняется.

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