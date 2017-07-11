В курганском лесу пропали двое детей

Курган, , 07:51 — REGNUM В Шатровском районе Курганской области в лесу потерялись двое детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Мальчики девяти и десяти лет пропали ещё 10 июля. С собой у них был мобильный телефон. Сейчас аппарат «выключен или находится вне действия сети».

Родители пытались найти детей самостоятельно, но безрезультатно. Пришлось обратиться в полицию и к спасателям. В село Самохвалово уже выехала аэромобильная группировка. В поисково-спасательной операции задействованы 148 человек и 22 единицы техники. Детей ищут сотрудники МЧС, полиции, представители администрации Шатровского района, Самохваловского сельского совета, а также добровольцы.

В полиции Зауралья уточнили, что дети пропали ближе к ночи 10 июля. Стражи порядка просят позвонить в полицию всех, кто владеет информацией о месте нахождения потерявшихся.

Отметим, это не первый в Зауралье случай пропажи людей в лесу. Ранее несколько дней искали 87-летнюю пенсионерку. В итоге она сама вышла к людям.