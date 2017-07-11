В Хабаровске обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти

Хабаровск, , 07:48 — REGNUM В одном из дворов Хабаровска было обнаружено тело малолетней девочки в возрасте 3−4 лет с признаками насильственной смерти, сообщает 11 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Вечером 10 июля во дворе жилого дома, расположенного в Индустриальном районе Хабаровска, обнаружено тело малолетней неустановленной девочки с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.

В ведомстве уточнили, что на вид ребенку 3−4 года, телосложение худощавое, волосы светлые и коротко подстриженные, рост — 84 см. Девочка была одета в розовую футболку, бриджи, белую шерстяную кофту.

Следствие обращается к гражданам с просьбой помочь им в установлении личности ребенка, ее родственников, а также в установлении всех обстоятельств совершения преступления.

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства следственного управления по региону.