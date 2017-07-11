Вторник, 11 Июля 2017 года
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16 человек погибло в результате крушения военного самолета в США

Происшествия

О причинах инцидента информации на данный момент

Вашингтон, 11 июля 2017, 07:19 — REGNUM  По меньшей мере 16 человек погибли 10 июля в результате крушения самолета вооруженных сил США в сельской части штата Миссисипи, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от регионального управления чрезвычайных ситуаций. Инцидент произошел в округе Лифлор приблизительно в 160 км от столицы штата города Джексон.

По словам официального представителя Морской пехоты США капитана Сары Бернс, разбившийся самолет — это транспортный летательный аппарат KC-130 Hercules.

На данный момент о причинах трагедии не сообщается.

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Авиапроисшествия