16 человек погибло в результате крушения военного самолета в США

Вашингтон, , 07:19 — REGNUM По меньшей мере 16 человек погибли 10 июля в результате крушения самолета вооруженных сил США в сельской части штата Миссисипи, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от регионального управления чрезвычайных ситуаций. Инцидент произошел в округе Лифлор приблизительно в 160 км от столицы штата города Джексон.

По словам официального представителя Морской пехоты США капитана Сары Бернс, разбившийся самолет — это транспортный летательный аппарат KC-130 Hercules.

На данный момент о причинах трагедии не сообщается.