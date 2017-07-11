В ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском пострадали 12 человек

Красноярск, , 05:21 — REGNUM В ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика в Красноярском крае пострадали двенадцать человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передаёт телеканал «Звезда».

Авария произошла в ночь на 11 июля на федеральной трассе под Красноярском, в 25 километрах от населённого пункта Берёзовка.

По предварительным данным, микроавтобус Fiat Ducato, следовавший по маршруту «Курагино — Красноярск», врезался в стоявший грузовик Volvo. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились двенадцать человек.

В результате произошедшего водитель Fiat и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы.

Как передавало ИА REGNUM, схожее ДТП с пассажирским автобусом произошло 10 июля в Тульской области. На автодороге «Узловая-Епифань» водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в грузовик ЗИЛ, припаркованный на обочине. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы.

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