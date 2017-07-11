На Камчатке изъяли почти 6 тонн контрафактного спирта, водки и коньяка

Петропавловск-Камчатский, , 05:28 — REGNUM На Камчатке против 30-летнего предпринимателя, который занимался сбытом контрафактного алкоголя, возбуждено дело по факту хранения и реализации алкогольной продукции без маркировки. Как пояснили ИА REGNUM в МВД региона, спиртным торговали в различных торговых точках из-под полы.

По словам полицейских, обыски проводились в нескольких торговых точках, основным видом деятельности которых продажа спиртного не значилась.

«В Петропавловске-Камчатском полицейские изъяли из незаконного оборота почти шесть тонн немаркированной алкогольной продукции. В частности, изъято семь тысяч бутылок алкогольной продукции и свыше 200 десятилитровых канистр со спиртом», — рассказали в полиции.

Как стало известно ИА REGNUM, немаркированный алкоголь низкого качества, который мог быть опасен для здоровья потребителей, продавали тайно. На витринах его не было. Среди изъятой продукции, кроме спирта, были бутылки с водкой, коньяком, виски известных марок.

«Предполагаемому организатору указанной противоправной деятельности — 30-летнему предпринимателю — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в МВД, отметив, что если его вина будет доказана в суде, то мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

ИА REGNUM отмечает, что часто алкоголь везут на Камчатку моряки, а потом водка, вино, виски и другая продукция реализуются «среди своих» по ценам, которые ниже магазинных. Так этим летом таможня изъяла партию вина и пиво на одном из камчатских кораблей. Моряки спрятали продукцию, купленную в Пусане (Корея), в тайнике. Теперь им предстоит заплатить штраф за провоз незадекларированного товара.