Выкиньте сим-карту: полиция Приамурья несовершеннолетней жертве коллекторов

Благовещенск, , 05:01 — REGNUM Сотрудники районного отдела полиции в Амурской области посоветовали несовершеннолетней, которой коллекторы угрожают убийством за несуществующий долг, выкинуть сим-карту. Как дозвониться до неизвестных, ежедневно терроризирующих девушку, и наказать их, правоохранители и сами не знают, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне, 10 июля, несовершеннолетняя девушка вместе с мамой обратилась в ОМВД России по Ивановскому району Амурской области и пожаловалась на коллекторов, которые ежедневно пишут и звонят, требуют вернуть несуществующий долг, угрожают убить и её, и её маму. При этом жительница села Ивановка показала правоохранителям все полученные сообщения.

«Прочитали они всё, кто посмеялся, кто за голову взялся. Спросила, что им может быть, как и что будет. Мне сказали, что они сами не знают, как до них дозвониться. Пробили номера — из Ульяновской области. Но с этих номеров можно только исходящие делать, а если звонишь, не могут трубку взять. Мне сказали просто сим-карту выкинуть», — приводит слова девушка «Амурская служба новостей».

В ОМВД РФ по Ивановскому району Амурской области заявление у несовершеннолетней всё-таки приняли, однако ответа сказали ждать в почтовом ящике.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетней жительнице Амурской области и её маме коллекторы угрожают убийством. Девушка утверждает, что её знакомый взял займ и оставил её номер в качестве контактного, однако ни копейки не вернул, после чего и начались звонки и сообщения с оскорблениями и угрозами.