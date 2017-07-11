На Камчатке 15 туристов застряли на маршруте из-за подъема воды в реке

Петропавловск-Камчатский, , 04:59 — REGNUM На Камчатке 10 спасателей отправились в район реки Мутновской, откуда им поступила просьба о помощи от группы из 15 туристов. Как рассказали ИА REGNUM в МЧС региона, по словам одного из путешественников на реке после дождей поднялся уровень воды и они не могут продолжить свой путь.

Свое путешествие туристы начали еще 6 июня. Они двигаются из поселка Термальный в сторону бухты Жировая. Однако на днях на Камчатке прошли сильные дожди и уровень воды в реке поднялся. Сейчас группа туристов находится на небольшой островке между двумя реками. По прибытию спасателей планируется переправить их на «большую землю», а там туристы решат, продолжать свой путь дальше, или попросить сотрудников МЧС помочь добраться до ближайшего населенного пункта.

«В предполагаемый район нахождения туристов убыли 10 спасателей. Дорога осложнена наличием снежников и пересечённой местностью, поэтому сотрудники МЧС выдвинулись на КамАЗах и снегоходах, с собой у специалистов в наличии плавательные средства», — сказали в МЧС, отметив, что от столицы Камчатки до места нахождения туристов примерно 150 км.

ИА REGNUM отмечает, что за последние несколько дней на Камчатке произошло несколько инцидентов на реках с туристами. В одном случае с обрыва в реку сорвалась машина, в которой находились две девушки. Одна из них погибла. В другом случае, во время сплава группы туристов по реке их гид потерял сознание. Всех путешественников пришлось эвакуировать.

Напомним также, что сплавы по рекам — один из наиболее популярных у туристов вид отдыха на Камчатке летом.