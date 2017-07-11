Пьяный пассажир авиарейса «Москва-Владивосток» угрожал расправой экипажу

Владивосток, , 03:54 — REGNUM Пассажир авиарейса «Москва — Владивосток» устроил дебош на борту самолёта, требуя от экипажа принести ему алкоголь. В аэропорту Владивостока мужчина был задержан, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, нетрезвый 37-летний житель Санкт-Петербурга в ответ на отказ принести ему спиртное пригрозил физической расправой бортпроводникам и пассажирам. В пункте прибытия дебошира встретили сотрудники линейного управления на транспорте.

В пресс-службе Владивостокского линейного отдела МВД России на транспорте подтвердили факт инцидента, сообщив, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Свои действия мужчина объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Госдума приняла во втором чтении законопроект о «черных списках» авиадебоширов. Поправками предлагается предоставить перевозчику право отказать пассажиру в продаже билетов, если он внесен «данным перевозчиком» в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

Ранее, в апреле 2017 года, президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте общего пользования.