На Украине во время учений погиб десантник

Николаев, Украина, , 02:36 — REGNUM В Николаевской области Украины военнослужащий погиб во время тактически учений с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооружённых сил Украины в соцсети Facebook.

«10 июля на полигоне «Широкий Лан» во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ старшина Руслан Шпинда», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится. Отмечается, что по факту гибели военнослужащего начато специальное расследование.

Напомним, 6 июля во время учений резервистов в Кривом Роге получил огнестрельное ранение фотокорреспондент местного СМИ Вячеслав Волк.

В результате инцидента 28-летний журналист получил повреждение спинного мозга. После проведённой операции его состояние оценивается как стабильное, но тяжёлое.

Читайте также: НАТО обещает Украине поддержку. В Одессу зашли корабли альянса