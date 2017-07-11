МТС решил проблему с зачислением средств на счета абонентов

Москва, , 23:52 — REGNUM Оператор сотовой связи МТС устранил все проблемы с задержкой при зачислении средств на счета своих абонентов. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба МТС.

Напомним, ранее стало известно, что средства на счета клиентов МТС поступают с большой задержкой. Это было связано с тем, что оператор обновлял своё программное обеспечение (ПО).

Тогда в МТС пояснили, что в ближайшее время платежи будут поступать в штатном режиме.

Теперь, по сообщению пресс-службы МТС, все обновления ПО завершены и IT-системы оператора работают нормально.

Напомним, МТС входит в так называемую «большую тройку» российских операторов мобильной связи.