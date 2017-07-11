Люди, заблокированные в горевшем ТЦ «РИО», спасены. Пожар потушен

Москва, , 23:05 — REGNUM Полностью потушен пожар в московском торговом центре «РИО», сообщил журналистам заместитель столичного градоначальника Петр Бирюков.

По словам Петра Бирюкова, в результате пожара были госпитализированы 14 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Речь идёт о четверых людях, которые оказались отрезаны огнём внутри здания и за эвакуацию которых спасатели боролись длительное время. В результате люди были спасены и эвакуированы на вертолетах центра экстренной медицинской помощи.

Ранее был госпитализирован шестилетний ребёнок, отравившийся в торговом центре продуктами горения.

По информации начальника московского главка МЧС Ильи Денисова, никто из пожарных и спасателей не пострадал.

По информации начальника ГУ МЧС по Москве, общая площадь пожара достигала 1000 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной возгорания 10 июля в торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы считается короткое замыкание в электросетях.

К борьбе с огнём в этом здании был привлечён специальный пожарный поезд.