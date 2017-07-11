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Пожар в торговом центре «РИО» полностью потушен

Происшествия

Пострадали 14 человек

Москва, 10 июля 2017, 23:02 — REGNUM  Пожар в торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы полностью потушен. Об этом сегодня, 10 июля, заявил журналистам заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

«На данный момент пожар полностью потушен», — сказал заммэра.

Он сообщил, что в результате инцидента были госпитализированы 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Их доставили в медицинские учреждения на вертолётах.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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Пожары в учреждениях торговли