Паромная переправа Нижний Новгород — Бор встала из-за дождей

Нижний Новгород, , 22:07 — REGNUM Паромная переправа Нижний Новгород — Бор встала из-за проливных дождей, которые идут в регионе уже несколько дней. Из-за подъема воды в Волге оказались полностью затоплены площадки для въезда на паром.

Пока неизвестно, когда переправа заработает вновь.

За последние дни вода в Волге поднялась на 2,5 метра.

В свою очередь в филиале ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС» ИА REGNUM сообщили, что с 3 по 10 июля 2017 года суммарный приток к створу Нижегородского гидроузла вырос больше, чем в пять раз — с 1020 до 5150 кубометров в секунду. Из них 2000 кубометров в секунду составляет боковая приточность, 3150 кубометров в секунду — вода, поступающая с Рыбинской ГЭС.

Причиной резкого роста притока стали обильные осадки в бассейне Верхней Волги. Только за выходные — с 6 по 10 июля — боковая приточность в Горьковском водохранилище выросла с 700 до 2000 кубометров в секунду.

Уровень Горьковского водохранилища на 10 июля 2017 года находится на отметке 83,86 м (нормальный подпорный уровень — 84,00 м), уровень нижнего бьефа — 70,04 м.

Согласно установленному Росводресурсами режиму до 10 августа Нижегородская ГЭС будет работать в режиме поддержания отметки 83,6—84,0 м.

Гидрологическая ситуация 2017 года уникальна тем, что весеннее половодье сразу же перешло в дождевой паводок. Июнь 2017 года стал рекордным по величине среднемесячного бокового притока к Нижегородскому гидроузлу — 1065 кубометров в секунду при норме 528 кубометров в секунду.