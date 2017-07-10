МЧС: В горящем столичном ТЦ «РИО» остаются блокированными несколько человек

Москва, , 21:19 — REGNUM Четыре человека остаются заблокированными в одном из помещений горящего торгового центра «РИО» на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам начальник главного управления столичного МЧС Илья Денисов.

По словам Денисова, люди находятся за герметичной дверью, но пока пожарным не удаётся к ним пройти. С заблокированными людьми поддерживается связь через сотовые телефоны.

В горящих помещениях торгового центра пожарным приходится перемещаться под прикрытием водяных струй. Внутри здания густой дым и высокие температуры.

По информации начальника ГУ МЧС по Москве, точная площадь пожара пока не установлена, но по приблизительным оценкам она составляет не менее 1000 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной возгорания в торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы считается короткое замыкание в электросетях.

К борьбе с огнём в этом здании привлечён пожарный поезд.

В результате пожара имеются пострадавшие. По данным некоторых СМИ, их 14 человек. Госпитализирован шестилетний ребёнок, отравившийся продуктами горения.

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