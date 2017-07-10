Honda: Еще один человек погиб в США из-за подушки безопасности Takata

Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Руководство японской компании Honda Motor подтвердило гибель в США 11-го человека из-за технической неисправности подушки безопасности компании Takata, 10 июля сообщает Reuters.

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В заявлении компании Honda Motor указано, что инцидент произошел во Флориде в июне 2016 года. Подушка безопасности разорвалась, когда проводились ремонтные работы автомобиля Honda Accord 2001 года выпуска.

Напомним, нагнетательные устройства подушек безопасности Takata содержат химические соединения, которые могут взорваться при воздействии высоких температур, в результате чего водитель и пассажир могут пострадать от шрапнели металлических осколков.

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Неисправность подушек безопасности Takata привела к отзыву автомобилей по всему миру. В настоящий момент зарегистрировано не менее 17 погибших и 180 раненых.

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