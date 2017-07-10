СМИ: Установлена причина пожара в московском ТЦ «РИО»

Москва, , 20:46 — REGNUM Возгорание в торговом центре «РИО», расположенном на северо-востоке Москвы, случилось вследствие короткого замыкания в электросетях, сообщает RT со ссылкой на неофициальный источник в спасательных службах Москвы.

По информации источника, предварительной причиной пожара признано короткое замыкание на минус первом этаже торгового центра.

Начальник столичного управления МЧС Илья Денисов лично руководит ликвидацией этого пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, к борьбе с огнём в столичном ТЦ «РИО» привлечён пожарный поезд.

В результате пожара имеются пострадавшие. Госпитализирован шестилетний ребёнок, отравившийся продуктами горения.

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