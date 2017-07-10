Для тушения пожара в столичном ТЦ «РИО» привлечён пожарный поезд

Москва, , 20:33 — REGNUM К борьбе с пожаром в торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы привлечён пожарный поезд, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По информации пресс-службы, поезд выехал со станции Москва-Смоленская сразу после получения заявки от городских служб. Специальный железнодорожный состав окажет помощь спасателям и пожарным.

Пожарный поезд оснащён специальным оборудованием для ликвидации пожаров. В частности, в его цистернах находится 180 тонн огнетушащей смеси.

Как сообщало, на северо-востоке Москвы горит здание торгового центра «РИО». Оттуда эвакуированы посетители и сотрудники. Количество пострадавших уточняется, госпитализирован ребёнок, отравившийся угарным газом.

Причины пожара устанавливаются.

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