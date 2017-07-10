СМИ: Боевики напали на полицию, убили шесть паломников в Кашмире

Нью-Дели, , 20:26 — REGNUM По меньшей мере шесть индуистских паломников погибли в штате Джамму и Кашмир в результате нападения боевиков, 10 июля сообщает Reuters.

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Паломники были убиты во время атаки боевиков на полицейский спецназ в городе Анантнаг, заявил представитель полиции Мунир Ахмад Хан. Трое полицейских и шесть паломников получили ранения.

Напомним, в конце июня индийская разведка сообщила, что боевики планируют нападение на несколько сотен паломников и полицейских возле пещеры Амарнатх — индуистской святыни.

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40-дневное ежегодное паломничество в Амарнатх началось 28 июня. Согласно индуистской мифологии, в пещере Амарнатх бог Шива объяснил тайну жизни своей супруге Парвати.

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