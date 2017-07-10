В Мали в результате нападения боевиков пропали без вести 10 военнослужащих

Бамако, , 20:06 — REGNUM Около 10 военнослужащих Мали пропали без вести после нападения исламистских боевиков, 10 июля сообщает Reuters.

Военный конвой попал в засаду 9 июля на дороге между городами Гао и Менако, заявил представитель оборонного ведомства Мали полковник Диарран Коун.

«Мы попали в засаду, у нас около десяти пропавших солдат, мы потеряли четыре транспортных средства», — заявил Коун, не уточнив подробностей.

Напомним, воинственные группы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убили в прошлом месяце по меньшей мере пять человек на одном из роскошных курортов, популярном среди западных туристов. Нападение произошло недалеко от столицы Бамако.

В начале июня официальные представители Европейского союза заявили, что в ряд африканских стран будет направлено в общей сумме $56 млн для создания международных военных подразделений по борьбе с радикальными исламистами.

Финансирование поступит в пять африканских стран: Чад, Нигер, Буркина-Фасо, Мали и Мавританию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мали ликвидированы пять террористов