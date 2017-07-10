В Казахстане в автокатастрофе погибли двое граждан России

Астана, , 19:54 — REGNUM В Казахстане на трассе Астрахань — Атырау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает МИА «Казинформ».

"ДТП произошло на трассе Атырау — Астрахань. 30-летний водитель автомобиля марки Toyota Estima не справился с рулевым управлением, следствием чего стало опрокидывание автомобиля. В результате из 7 пассажиров, находящихся в салоне, двое скончались на месте. Это жители Астраханской области — 77-летняя бабушка и ее 11-летний внук. Четверо других пассажиров после обследования в больнице были отпущены домой. На данный момент под наблюдением врачей находится девочка, 2009 года рождения», — такое сообщение по происшествию было представлено пресс-службой ДВД Атырауской области.

Отмечается, что по факту ДТП, результатом которого стала гибель людей, проводится досудебное расследование.

В числе причин рассматривается состояние автотрассы: автодорога Астрахань — Атырау не ремонтировалась уже более 20 лет.

Напомним, протяженность автодороги Астрахань — Атырау составляет 277 километров. Пропускная способность — 3 тыс. автомобилей в сутки, но на сегодняшний день по ней ежедневно проезжает более 4 тыс. единиц автотранспорта, большая часть из которых — многотонные фуры. Вопрос ремонта автодороги Астрахань — Атырау поднимается в Казахстане на протяжении почти десяти лет. В 2008 году была даже составлена проектно-сметная документация, но из-за отсутствия финансовых средств капитальный ремонт трассы так и не начался, со временем проектно-сметная документация устарела. Осенью 2016 года губернатор Астраханской области Александр Жилкин лично попросил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отремонтировать злополучную дорогу.

«Мы знаем, что Казахстан планирует приступить к строительству дороги Бейнеу — Шалкар, которая свяжет международный транспортный коридор Западная Европа — Западный Китай с Мангистауской и Атырауской областями. Я попросил бы вас, Нурсултан Абишевич, обратить особое внимание на реконструкцию дороги Атырау — Астрахань — она «убитая», много жалоб идёт от водителей», — сказал Александр Жилкин, выступая на форуме межрегионального сотрудничества в столице Казахстана.

4 февраля 2017 года министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек признал автодорогу Астрахань — Атырау самым проблемным участком:

«Российская сторона держит дорогу в хорошем состоянии. Мы начинаем эту дорогу в первом-втором квартале 2017 года», — сказал тогда он.

Чуть позже, 24 февраля, аким (глава области) Атырауской области Нурлан Ногаев, в ходе итогового отчета о социально-экономическом развитии региона за 2016 год подтвердил эту информацию:

«У нас есть конкретные задачи, которые мы будем выполнять в 2017 году, в частности строительство автодороги Атырау — Астрахань. Раньше строительство дорог в нашей области затруднялось небольшим объемом поставки инертных материалов, мы провели переговоры с КТЖ насчет увеличения количества вагонов для поставки, что позволит в ближайшем будущем увидеть положительный результат. Теперь объем поставок таких материалов, как песок, щебень и керамзит, существенно увеличится», — объяснил ситуацию Нурлан Ногаев и уточнил, что в целом в 2017 году в регионе планируется строительство 302,5 км автодорог.

По стоимость проекта ремонта автодороги данных пока нет. Ранее называлась цифра в 24,1 млрд тенге, что по нынешнему курсу составляет порядка 4,46 млрд рублей.

Напомним также, 22 июня на 946 километре трассы Самара — Чимкент перевернулся автобус, следовавший по маршруту Волгоград — Чимкент. В результате ДТП погибли 9 и пострадали 18 человек. Погибшие были гражданами Узбекистана.

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