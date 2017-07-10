На северо-востоке Москвы горит торговый центр «РИО». Есть пострадавшие

Москва, , 19:17 — REGNUM Из горящего торгового центра «РИО», расположенного на северо-востоке Москвы, эвакуируют посетителей и сотрудников, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

На цокольном этаже торгового центра «РИО» на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1 в магазине текстиля произошло возгорание. Сильное задымление отмечается в других помещениях здания.

Шестилетний ребенок отравился угарным газом и доставлен в одну из столичных детских больниц.

Кроме того, не менее шести человек заблокированы в одном из лифтов, а ещё десять — в кафе торгового центра.

Для борьбы с пожаром и спасения людей задействованы 81 сотрудник пожарной охраны и спасательных служб, а также 25 единиц спецтехники.

Причины возгорания пока не установлены.

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