Крушение поезда полностью заблокировало железную дорогу в тайской провинции

Бангкок, , 19:10 — REGNUM Сошедший с рельсов поезд заблокировал все железнодорожное движение в северо-восточной тайской провинции Накхонратчасима, 10 июля сообщает Bangkok Post.

Железнодорожная авария произошла в районе города Накхонратчасима примерно в 300 метрах от одноименной железнодорожной станции.

Поезд 527, направлявшийся в провинцию Убонратчатхани, сошел с рельсов рядом с железнодорожным переездом в 19:30 по местному времени.

В результате инцидента опрокинулись девять из 20 вагонов с цементом, железнодорожный путь получил серьезные повреждения.

В департаменте железных дорог Таиланда заявили, что потребуется не менее шести часов, чтобы очистить пути от перевернутых вагонов. Полностью железнодорожное сообщение будет восстановлено утром 11 июля.

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