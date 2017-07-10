Мэр Горловки в ДНР считает, что на него не было покушения

Донецк, , 18:17 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько не считает возможным расценивать недавний обстрел автомобиля, на котором он ехал, как покушение. Заявление на эту тему Приходько сделал сегодня, 10 июля, на пресс-конференции.

«Я категорически против слова «покушение», это был самый обычный обстрел», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов ДНР.

Он пояснил, что обстоятельства обстрела делают версию целенаправленного покушения маловероятной.

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«В тот день я двигался не на своем автомобиле. В месте, где произошел обстрел, прямая видимость до позиций противника не более 700 метров, и автомобиль прекрасно виден. Это была легковая машина, с обычными номерами», — подчеркнул и.о. мэра.

Приходько добавил, что огонь велся из орудий БМП и минометов.

Напомним, что 8 июля около 17:30 и. о. мэра Головки Иван Приходько попал под обстрел со стороны украинских силовиков на трассе Горловка — Ясиноватая. В результате обстрела Приходько получил легкую контузию. По словам самого пострадавшего, он испытывает частичную потерю слуха и легкое недомогание.