Двое полицейских поспорили на трассе под Ставрополем: один погиб

Ставрополь, , 18:24 — REGNUM В Ставропольском крае сразу несколько ведомств занялись расследованием конфликта на дороге между полицейскими, в результате которого один из них погиб.

ЧП произошло 9 июля на дороге «Светлоград — Благодарный». Один из полицейских вызвался подвезти домой семью второго. Однако попутчик стал вести себя вызывающе, чем вызвал конфликт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Следственного комитета.

Во время ссоры дебошир ударил соперника кулаком в лицо, причинив серьезное ранение. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга тяжелой степени.

В результате всех этих травм мужчина умер. По факту этой смерти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

На данный момент установлены личности и подозреваемого и погибшего. Подозреваемый 33 лет задержан. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

В полиции края сообщили ИА REGNUM, что по результатам проведенной проверки подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом уголовную ответственность.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до отстранения от занимаемых должностей и увольнения будут привлечены и его руководители.

А в Пятигорске проверяются сведения о другом конфликте, в котором пострадали полицейские. В Следственный комитет поступили сведения, что мужчина во время задержания за административное правонарушение сломал нос одному из сотрудников полиции. В социальных сетях появилось видео инцидента.