Новая авария с участием автобуса под Тулой: пять пострадавших

Тула, , 17:55 — REGNUM Пять человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Тульской области 10 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД.

Как сообщается, авария произошла днем в понедельник на автодороге «Узловая-Епифань». По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в грузовик ЗИЛ, припаркованный на обочине.

На 16:30, по данным полиции, есть данные о пяти пострадавших: двое госпитализированы, еще троим помощь оказана на месте.

Полицейские работают на месте происшествия, выясняют причины и обстоятельства случившегося для недопущения подобных ДТП в дальнейшем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Тульской области столкнулись рейсовый автобус и два микроавтобуса. Тогда четыре пассажира погибли на месте, еще пять оказались в больнице. 15 мая также рейсовый автобус врезался в грузовик. Обошлось без погибших, но травмы получили семь человек.

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