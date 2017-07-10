Прокуратуру просят проверить утечку радиоактивных отходов в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Прокуратуру Санкт-Петербурга просят проверить возможную утечку радиоактивных отходов на территории Радиевого института им. В.Г. Хлопина. Соответствующее письмо в контролирующее ведомство направила депутат городского Законодательного собрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Тихонова полагает, что институт, располагающийся на 2-м Муринском проспекте в северной части Петербурга, нарушил закон «О радиационной безопасности населения» и допустил попадание радиоактивных отходов в грунт.

Как отмечает Тихонова, ссылаясь на публикации в СМИ, один из расположенных на территории завода подземных трубопроводов для утилизации радиоактивных отходов вышел из строя еще в 2012 году и допускает утечки в почву. В 2013 году институт провел специальное исследование, которое подтвердило аварийное состояние системы для сбора опасных отходов.

6 июля 2017 года Радиевый институт им. Хлопина разместил на сайте госзакупок заказ на 48,4 млн рублей. За эти деньги необходимо демонтировать часть системы сбора жидких радиоактивных отходов. Согласно техническому заданию, подрядчик обязан построить «укрытие» для демонтажа поврежденной системы, вывезти отходы и затем благоустроить территорию. Итоги конкурса планируется подвести 10 августа, срок исполнения заказа составляет полгода.

Надежда Тихонова считает, что всю эту информацию, обнародованную в СМИ, прокуратуре следует проверить.

«Ситуация возмутительная и вызывает множество вопросов. Как можно было допустить, что в течение целых пяти лет сочащийся подземный могильник радиоактивных отходов в черте города не был ликвидирован и до сих пор продолжает отравлять грунт и, возможно, воду в Петербурге? Почему профильный комитет бездействует? Это в очередной раз доказывает, что об экологии городская администрация не заботится совсем — мало того, что в пятимиллионном городе городе не существует ни одного мусороперерабатывающего завода, так теперь выясняется, что радиоактивные отходы попадают прямо в грунт уже несколько лет, а никто об этом даже не знает», — заявила парламентарий.

Депутат призывает городскую прокуратуру проверить факты, изложенные в публикациях СМИ, а также определить и призвать к ответственности виновных, если таковые найдутся.

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» ведет работы в области физики, химии, геохимии и экологии.

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