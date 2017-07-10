За разрушительный град в Адыгее наказали синоптиков

Майкоп, , 16:37 — REGNUM Синоптики Адыгеи понесли наказание за то, что не предупредили о сильном граде, прошедшем 30 мая и вызвавшем серьезные разрушения в республике.

Проверка прокуратуры показала, что Адыгейский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», не предпринял мер о предотвращении последствий стихии.

Вопреки установленной схеме, центр не послал уведомление о предстоящем стихийном явлении в республиканское управление МЧС, а те в свою очередь не оповестили население, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

В адрес начальника центра прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого привлечен к дисциплинарной ответственности сотрудник центра, по вине которого не была передана в МЧС информация о предстоящем ливне с градом.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, ущерб от паводка в Адыгее, который стал результатом майских ливневых дождей, составил 320 млн рублей. Больше всего пострадали Шовгеновский, Кошехабльский, Гиагинский и Красногвардейский районы.

В Красногвардейском районе во время паводка было подтоплено 24 домовладения, в Кошехабльском районе — 28. В Гиагинском районе от паводка пострадало 107 домов, в Шовгеновском — 466.

По данным министра сельского хозяйства Адыгеи Юрия Петрова, от стихии было повреждено более 12,5 тыс. га сельхозугодий.

В Майкопе 30 мая произошел градобой, который побил автомашины и крыши домовладений. Многих жителей стихия застала врасплох, так как должного оповещения населения произведено не было.