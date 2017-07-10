Идет проверка по факту смертельного обрушения на ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Несчастный случай произошел на строительстве одного из участков Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Под рухнувшей конструкцией погиб человек, органы СКР начали доследственную проверку.

Как сообщили 10 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, чрезвычайное происшествие произошло утром 7 июля при производстве строительных работ.

«Произошло обрушение железной балки, на которой стоял рабочий, в результате чего последний упал с высоты около 10 метров, а балка упала на него. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили подробности в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, уточнив, что погибший был 1988 года рождения.

Следователи еще в день ЧП осмотрели место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Санкт-Петербурге на производстве погибли 37 человек. При этом самой проблемной зоной чиновники называли высотные работы: количество работников, скончавшихся после падения с высоты, в прошлом году выросло вдвое по сравнению с 2015 годом.

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Напомним, 18 октября 2016 года строительный рабочий из Узбекистана получил смертельные травмы на стройплощадке центрального участка ЗСД.

7 октября 2016 года на ЗСД 45-летний гражданин Белоруссии погиб в результате падения на него с высоты около трех метров металлической строительной балки при проведении погрузочных работ на Канонерском острове.

14 июля 2016 года там же в результате падения строительной плиты был смертельно травмирован 45-летний рабочий из Ярославской области.

6 апреля 2016 года рабочий умер, упав с большой высоты на стройплощадке ЗСД.

14 января 2016 года во время уборки снега со строящейся эстакады ЗСД с высоты около 40 метров произошло падение мини-погрузчика с водителем, который погиб на месте.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.

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