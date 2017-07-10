В Саратовской области завели уголовное дело на мать утонувшей девочки

Саратов, , 16:25 — REGNUM По результатам доследственной проверки по факту гибели шестилетней девочки в Красном Куте возбуждено уголовное дело в отношении её матери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, 43-летней женщине инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

«Трагедия случилась вечером 30 июня, — пояснили в ведомстве. — Девочка, оставшаяся без присмотра во время купания в реке, стала тонуть. Местные жители помогли ей выбраться из воды, после чего ребёнка госпитализировали в больницу, однако спасти девочку не удалось. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования ее смерть наступила в результате утопления в воде. По версии следствия, происшествие стало возможным в результате преступной небрежности ее матери. При необходимой внимательности и предусмотрительности мать должна была и могла предвидеть наступление общественно опасных последствий своего бездействия».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, следователями будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СУ СКР, 3 июля начата доследственная проверка по факту гибели мальчика на территории частного домовладения в Татищевском районе. В этот день днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что в изготовленном из шины от трактора резервуаре с водой обнаружен годовалый ребенка без признаков жизни.

«В ходе осмотра тела мальчика каких-либо телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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