В Оренбуржье задержан начальник УЖКХ Орска

Оренбург, , 16:04 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области задержан начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации. Сейчас проводятся следственные действия, сообщила 10 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК по региону Анжелика Линькова.

Чиновник является подозреваемым по делу о получении взятки в 200 тыс. рублей. По данным следствия, в октябре — ноябре 2015 года начальник УЖКХ орской мэрии вымогал взятку от бизнесмена. Муниципальный служащий лично получил 200 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, выступающей подрядчиком по контракту, связанному с ремонт дорог. Взятка полагалась за совершение действий, связанных с беспрепятственной оплатой заказчиком выполненных работ, и служебное покровительство. В настоящее время возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Стоит отметить, что в 2016 году, по данным региональной прокуратуры, в Оренбуржье число преступлений коррупционной направленности выросло на 22%. Из 391 коррупционного преступлений 134 касались взяточничества (34,3%). Наиболее подверженной коррупционной преступности сферой в 2016 году, как и в 2015 году, явилась сфера использования бюджетных средств (19,2% от общего числа зарегистрированных преступлений). Наибольшее коррупционных уголовно наказуемых деяний зафиксировано в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Сакмарском и Соль-Илецком районах.