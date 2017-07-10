В Нижегородской области из продажи изъяты «разрушающие психику» книги

Нижний Новгород, , 16:00 — REGNUM В Нижегородской области из продажи изъяты книги, которые могут оказать разрушающее воздействие на психику читателей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

По данным прокуратуры, издание представляет собой серию из 70 заданий, после осуществления которых, по мнению автора, читатель «станет сильнее, увереннее, благороднее, бесстрашнее, свободнее, добрее и счастливее».

В ходе прокурорской проверки установлено, что содержание книг не соответствует размещенному на них знаку информационной продукции (16+), поскольку содержит призывы к совершению антиобщественных действий — попрошайничеству.

По мнению психологов, ознакомившихся с изданием, в нем содержится информация, способная оказать на психику несовершеннолетних крайне негативное, разрушительное воздействие.

По мнению автора, приведенные в книге задания должны укреплять силу воли, развивать смелость, коммуникабельность, актерское мастерство и раскрепощенность.

По мнению психологов, эти задания на самом деле направлены на формирование у несовершеннолетних психологии полного подчинения, воспитание принятия ими любых указаний и выполнения действий, в том числе влекущих вред для них и окружающих, без критического осмысления и т.д.

Городецким городским прокурором в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего продажу книг, возбуждено административное дело по ч.1 ст. 6.17 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»).

Решением суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.