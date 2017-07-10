Жителя калужской Жиздры обвинили в незаконном хранении боевой гранаты

Калуга, , 17:02 — REGNUM 58-летний житель города Жиздра подозревается в незаконном хранении боевой гранаты. Как сообщил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника СУ СКР по Калужской области Михаил Сикулин, взрывное устройство находилось в гараже частного дома, куда также имели свободный доступ дети. 7 июля 2017 года боеприпас нашёл ребенок 13-ти лет. В результате неосторожного обращения с гранатой он погиб на месте, ещё двое детей 13-ти и 10-ти лет получили ранения.

Дети были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает. Против мужчины также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Изъяты части боеприпаса и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Куйбышевского района Калужской области занимались незаконным сбором боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ, в том числе путём раскопок в местах боев времён Великой Отечественной войны. В ходе обысков у «черных» копателей было изъято значительное количество оружия, боеприпасов, детонаторов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

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