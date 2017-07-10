В Прикамье экс-инспектора МЧС приговорили к пяти годам

Пермь, , 15:42 — REGNUM В Перми бывший инспектор 28 Отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю признан виновным во взяточничестве и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре. Корыстный умысел и бездействие обернулись против сотрудника МЧС.

Установлено, что осенью 2015 года инспектор был обязан провести плановую проверку на Пермском насосном заводе. Мужчина предложил техническому директору предприятия за денежное вознаграждение не проводить проверочные мероприятия и не привлекать организацию к многотысячному штрафу за нарушение правил пожарной безопасности.

«В начале декабря 2015 года, находясь возле здания организации, инспектор потребовал от технического директора общества вознаграждение в виде денег в сумме 39 700 рублей за не проведение плановой, выездной проверки и не привлечение организации к административной ответственности. Директор согласился, и 8 декабря 2015 перевел требуемую сумму денег на расчетный счет, указанный инспектором», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Кроме того, в ноябре — декабре 2015 года инспектор составил заведомо подложный акт проверки. В документе указано, что нарушения в области пожарной безопасности не имелись, хотя проверка не проводилась, а нарушения были.

Суд приговорил экс-инспектора к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 1,5 млн рублей с лишением права осуществлять функции представителя власти сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил. Подсудимый взят под стражу в зале суда.