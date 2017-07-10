Сильный пожар в столице Молдавии: весь центр Кишинева в дыму

Кишинёв, , 15:38 — REGNUM В столице Молдавии Кишиневе в ночь на 10 июля произошел сильный пожар. Как передает корреспондент ИА REGNUM, загорелась свалка, где хранились ветки, собранные после апрельского снегопада, в результате которого в столице были повалены тысячи деревьев.

К трем часам ночи пожар, охвативший около трех гектаров свалки, удалось потушить, однако завесой дыма по-прежнему затянута значительная часть города, включая центр Кишинева.

В мэрии Кишинева сообщили, что в результате пожара никто не пострадал, но теперь власти решают, что делать с еще несколькими подобными свалками в различных частях города.

В Молдавии тем временем объявлен желтый код метеоопасности из-за жары. Власти Кишинева, между тем, не исключают версию о том, что причиной пожара могла стать не жаркая погода, а поджог.