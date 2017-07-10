В Москве осужден водитель, сбивший трех человек на остановке

Москва, , 15:15 — REGNUM Водителя автомобиля Hyundai Solaris Антона Ускова, сбившего в октябре 2016 года троих человек на автобусной остановке на востоке Москвы, приговорен к семи годам колонии. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Перовский районный суд Москвы.

«Суд признал А. Ускова виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения») и приговорил к 7 годам лишения свободы, — рассказал источник. — Кроме того суд взыскал с обвиняемого в пользу потерпевших 3,5 млн рублей».

По его словам, приговор в отношении подозреваемого был вынесен 5 июля.

По версии следствия, 2 октября 2016 года 30-летний Антон Усков, управляя автомобилем Hyundai Solaris, на большой скорости проехал перекресток на запрещающий знак светофора.

Уходя от столкновения с двигавшейся во встречном направлении машиной, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на четырех пешеходов. Тогда в результате ДТП погибли 3 человека.