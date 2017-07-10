В Москве поймали подозреваемого в хищении картин на 3,5 млн рублей

Москва, , 15:15 — REGNUM Правоохранительные органы столицы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в хищении картин Ивана Куликова и Юлия Клевера, сообщила 10 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации ведомства, в полицию обратились двое владельцев известных русских картин. Двое мужчин отдали их на реализацию своему знакомому, который обещал продать картины по высокой цене. Однако впоследствии мужчина перестал выходить на связь и пропал, после чего пострадавшие обратились в полицию. Сумма ущерба оценивается в 3,5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

«Одна из картин — работа кисти знаменитого живописца, автора известных произведений на тему русского быта И.С. Куликова «Букет» — была найдена, местонахождение другой картины — работы Ю.Ю. Клевера «Зимний закат у пристани» — устанавливается», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, Юлий Юльевич Клевер — русский художник, получивший признание как пейзажист. Его картины находятся во многих музеях страны, в том числе в Государственном Русском Музее и Третьяковской Галерее.

Иван Куликов — русский живописец и мастер портретов. Им были написаны портреты Валерия Чкалова, Максима Горького и Анатолия Дурова