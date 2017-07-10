В Москве арестован педофил, 10 лет насиловавший ребенка

Москва, , 15:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который обвиняется в том, что он десять лет удерживал в своей квартире и насиловал ребенка, сообщает региональный главк СКР.

Девятилетний мальчик пропал в июле 2007 года: сорокалетний мужчина предложил ему жить вместе с ним и ребенок ушел из дома. Все это время мальчик находился в розыске.

Арестованный мужчина уже признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. По данным следователей, злоумышленник не выпускал ребенка из комнаты, скрывая его от окружающих.

Все эти десять лет обвиняемые совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, говорится в сообщении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают, где находятся родственники мальчика, и выясняют, виновен ли арестованный в других подобных преступлениях.

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