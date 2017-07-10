В детском лагере в Ярославской области нашли кишечную палочку

Рыбинск, Ярославская область, , 14:59 — REGNUM В Рыбинском районе Ярославской области в закрытом после вспышки инфекции детском лагере «Черная речка» обнаружили кишечную палочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

В начале июля был закрыт частный детский лагерь «Черная речка». У одного из воспитанников была обнаружена норовирусная инфекция, а пятерым детям поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Власти региона приняли решение о прекращении работы второй смены в «Черной речке» и вывозе детей к месту проживания.

Кроме ребят из Ярославской области там отдыхали воспитанники детских домов Архангельской и Вологодской областей. Проверкой лагеря занялись региональный следственный комитет, прокуратура области и управление Роспотребнадзора.

Сейчас на стационарном лечении в Рыбинской больнице имени Пирогова находится трое детей из Архангельской области, всего заболело 11 детей. Проверка ярославского Роспотребнадзора выявила наличие в лагере бактерий группы кишечных палочек. Распространению инфекции среди детей «помогла» перенаселенность лагеря — вместо 508 человек, на которые рассчитана «Черная речка» в лагере заехало на вторую смену на 150 детей больше. Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности, который будет действовать до рассмотрения материалов судом.

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