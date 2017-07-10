Трассу Р-242, пострадавшую от наводнения в Прикамье, восстановят до 21 июля

Пермь, , 14:50 — REGNUM В Пермском крае восстановительные работы на проезжей части трассы Пермь-Екатеринбург перед мостом через реку Юг планируют завершить 20 июля. На данный момент закончена разборка конструкций сопряжения моста с насыпью, произведен анализ повреждений и утверждён объем работ и сроки их окончания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ «Уралавтодор».

Стоит отметить, ранее начальник ФКУ «Уралавтодор»заявил, что на ремонт аварийного участка может потребоваться от суток до 10 дней. Дорожники ждали оценки специалистов относительно состояния переходных плит, из которых состоит сооружение между мостом и насыпью.

До 21 июля будут сделаны следующие виды работ: устройство заборной стенки моста и струенаправляющей конструкции из шпунта, отсыпка конуса насыпи дренирующим грунтом, монтаж переходных плит сопряжения, устройство асфальтобетонного покрытия с восстановлением элементов обустройства.

Подрядчик будет работать в круглосуточном режиме. К работе уже готово более 20 дорожных машин, привлечено 25 специалистов. Для скорейшего восстановления дорожного полотна и его укрепления подготовлено около 400 тонн инертных материалов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня 7 июля в результате ливневых дождей и значительного повышения уровня воды в реке Юг на 36 км федеральной автотрассы Пермь-Екатеринбург произошло обрушение проезжей части перед мостом через реку. Движение транспорта организовано по старой дороге через село Бершеть.

Причиной резкого подъема воды в реке Юг стало сильное скопление осадков в районе дамбы на водоеме вблизи поселка Звездный. При этом из водоема был произведен сброс воды, которая попала в реку.

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