Двое нижегородцев сели на рельсы перед приближающимся тепловозом

Нижний Новгород, 10 июля 2017, 14:25 — REGNUM В Нижегородской области поезд сбил двоих человек, которые распивали спиртные напитки сидя на рельсах. Как сообщили ИА REGNUM в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, один из мужчин погиб, второй находится в больнице.
ЧП произошло 9 июля в 23:00 на 21 км перегона Починки — Козино. По предварительным данным, двое молодых, возвращаясь с фестиваля электронной музыки Alfa Future People, уселись на рельсы и стали выпивать.
Машинист маневрового тепловоза заметил людей на путях, применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако, наезд предотвратить не удалось.
По данным следствия, в месте травмирования железнодорожные пути имеют изгиб, и видимость для машиниста поезда ограничена. Травмированные граждане сидели на железнодорожных путях, распивали алкоголь и покинуть железнодорожные пути не смогли.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами.