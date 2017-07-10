Двое нижегородцев сели на рельсы перед приближающимся тепловозом

Нижний Новгород, , 14:25 — REGNUM В Нижегородской области поезд сбил двоих человек, которые распивали спиртные напитки сидя на рельсах. Как сообщили ИА REGNUM в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, один из мужчин погиб, второй находится в больнице.

ЧП произошло 9 июля в 23:00 на 21 км перегона Починки — Козино. По предварительным данным, двое молодых, возвращаясь с фестиваля электронной музыки Alfa Future People, уселись на рельсы и стали выпивать.

Машинист маневрового тепловоза заметил людей на путях, применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако, наезд предотвратить не удалось.

По данным следствия, в месте травмирования железнодорожные пути имеют изгиб, и видимость для машиниста поезда ограничена. Травмированные граждане сидели на железнодорожных путях, распивали алкоголь и покинуть железнодорожные пути не смогли.

На месте происшествия работала следствен­но-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия.

Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления ­мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами.