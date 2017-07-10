‍В Париже затоплены десятки станций метро

Париж, , 14:22 — REGNUM Рекордное количество осадков за всю историю наблюдений выпало в Париже. Вода затопила метро, сообщает France-Presse.

Уточняется, что необычайно обильный ливень зафиксирован в Париже 9 июля. На территорию города вылились осадки высотой 49 мм. Такой показатель — это июльская норма за три недели.

По данным синоптиков, более ранний рекорд по осадкам отмечался 22 года назад: 2 июля 1995 года величина составила 47 мм.

Обильные осадки привели к ощутимому ущербу: около 20 станций метро оказались затоплены и закрыты. Между тем уже к 10 июля остались закрытыми лишь три станции.

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