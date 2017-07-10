В Подмосковье за неделю выпало 70% месячной нормы осадков

Красногорск, , 14:00 — REGNUM В Москве и Подмосковье по данным «Фобос» за неделю (с 1 по 7 июля) выпало почти 70% месячной нормы осадков, передавало Mosaica.ru.

Так, с начала месяца в Москве и Подмосковье зафиксировано 61 миллиметров осадков, месячная норма в июле — 91 миллиметр.

Самым дождливым с начала июля стало 3 июля: за несколько часов в столице и Подмосковье выпало 19 мм влаги или около 20% месячной нормы.

Синоптики прогнозируют, что пик похолодания проходит. К выходным (15−16 июля) погода станет по-настоящему летней. Ожидаются солнечные и в основном сухие дни, воздух начнет прогреваться в среднем до 25−27 градусов.

Ожидается, что потеплеет вода в водоемах и реках. К выходным ее температура составит 19−21 градус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра, погода в июле останется по-летнему неустойчивой. Какие-то дни будут без осадков, солнечными, теплыми, кому-то они покажутся даже жаркими (например, жителям мегаполисов), но в какие-то дни, безусловно, будут идти кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра.

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